موظف أمن يطلق النار على جندي أمريكي بقاعدة في ألمانيا

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أطلق موظف أمن النار على جندي أمريكي بقاعدة في ولاية ألمانية، ما أدى إلى إصابة الجندي بطلقة في ساقه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت ليلة السبت / الأحد بمشادة بين اثنين من موظفي الأمن والجندي الأمريكي (23 عاماً) بعد تعدي الجندي على خدمة الأمن عند البوابة الرئيسة للقاعدة العسكرية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة في مدينتي باومهولدر وترير أن أحد رجلي الأمن أطلق بعد ذلك النار على فخذ الجندي.

وأضافت أنه تم نقل الجندي على الفور إلى المستشفى، مشيرةً إلى أنه من المنتظر مغادرة الجندي المستشفى اليوم أو غداً.

ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث غير معروفة بعد، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة الجنائية توجهت إلى مكان الحادثة، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال جارية.

يُذكر أن واحدة من أكبر قواعد الجيش الأمريكي في أوروبا تقع بجوار منطقة باومهولدر، ويعيش فيما يعرف بـ«مجتمع باومهولدر العسكري» نحو 6000 أمريكي منهم جنود وأقاربهم.