“موعدك لفحص سرطان الثدي”.. وزارة الصحة تكشف طرق الحجز (تعرفي عليها)

كشفت وزارة الصحة، عن الطرق المُتاحة للحجز في فحص “سرطان الثدي”، في ظل الخطة التي تضعها المملكة العربية السعودية للكشف عن المرض طبقًا للتقنيات المتطورة التي تبنتها خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت وزارة الصحة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الخطوات المتاحة لفحص سرطان الثدي: “خطوتك للبطولة تبدأ بحجزك للكشف الدوري عبر أحد طرق الحجز، رايتك وردية”.

وجاءت الخطوات على النحو التالي: احجزي موعدك لفحص سرطان الثدي عن طريق الاتصال على 937، أو عيادة طب الأسرة عبر تطبيق صحتي، وسيتم توجيهك إلى إحدى عيادات الكشف المبكر لتلقي خدمة فحص الماموغرام.