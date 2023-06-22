موعد فتح باب القبول في برامج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية وطريقة التقديم

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد فتح باب القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

دليل القبول كامل (PDF):

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البرامج:

1- كلية العلوم الإدارية والمالية:

– بكالوريوس الإدارة.

– بكالوريوس التجارة الإلكترونية.

– بكالوريوس المحاسبة.

– بكالوريوس المالية.

2- كلية الحوسبة والمعلوماتية:

– بكالوريوس تقنية المعلومات.

– بكالوريوس علوم الحاسب الآلي.

– بكالوريوس علوم البيانات.

3- كلية العلوم الصحية:

– بكالوريوس المعلوماتية الصحية.

– بكالوريوس الصحة العامة.

4- كلية العلوم والدراسات النظرية:

– بكالوريوس القانون.

– بكالوريوس الإعلام الرقمي.

– بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة​.

فروع الجامعة:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

– الجبيل.

– الأحساء.

– المدينة المنورة.

– ينبع.

– تبوك.

– أبها.

– جازان.

– نجران.

– القصيم.

– حائل.

موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/01هـ الموافق 2023/07/19م وينتهي التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي:

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