موعد قرعة كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد ‘جراء مراسم قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2023، وذلك بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى تاريخيا.

ومن المقرر أن تقام مراسم القرعة في استديوهات مجموعة قنوات SSC الرياضية، في العاصمة الرياض، في الثامنة مساء اليوم “السبت” بتوقيت مكة المكرمة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة “الفيحاء، الهلال، الاتحاد، النصر”.

وكشف الاتحاد السعودي عن نظام مباريات كأس السوبر السعودي، حيث ستقام عن طريق التجمع في مدينة الرياض، خلال الفترة بين 24 و29 يناير 2023، حيث تقام البطولة من 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف النهائي، ومباراة النهائي.

الهلال يترقب.. الكشف عن موعد قرعة كأس العالم للأندية في المغرب