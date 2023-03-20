موعد مباراة الاتحاد القادمة

الاتحاد يرغب في الحفاظ على صدارة الدوري السعودي من اجل تحقيق اللقب بعد أن خسره العام الماضي في الجولات الأخيرة على يد الهلال، خاصة وأنه تمكن من الفوز على النــــصر وخطف الصدارة لصالحة.

تصدر الاتحاد الجدول، بعد أن هزم النصر في الجولة قبل الماضية بـ هدف دون رد، فيما يأتي الهلال بعد الشباب في المركز الرابع، وبالتالي فرص العميد أقوى لحصد اللقب.

المواجهة القادمة للعميد

في مساء يوم 4 أبريل 2023، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نادي ضــمك على ملعب الملك عبد الله الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتاسعة ذلك بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على الفتح بخماسية مقابل هدف، فيما فاز النصر على أبها على ملعب مرسول بارك بهدفين مقابل هدف، حيث يتنافس على العالمي مع العميد على صدراة الجدول، ويأتي الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الاتحاد (50 نقطة)

2- النصر (49 نقطة)

3- الشباب (44 نقطة)

4- الهلال (39 نقطة)

5- التعاون (35 نقطة)

6- الفتح (32 نقطة)

7- ضمك (28 نقطة)

8- الطائي (26 نقطة)

9- الرائد (25 نقطة)

10- الفيحاء (24 نقطة)

11- الاتفاق (23 نقطة)

12- أبها (23 نقطة)

13- الوحدة (22 نقطة)

14- الخليج (17 نقطة)

15- العدالة (17 نقطة)

16- الباطن (9 نقاط)

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