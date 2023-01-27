موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.. والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نادي الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزهما في نصف النهائي حيث تفوق الأول على النصر بثلاثية لهدف، فيما انتصر الثاني على الهلال بهدف نظيف.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، وكرة القدم السعودية، نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يتصدر محركات البحث لمعرفة موعد المباراة المنتظرة بين فريقي الفيحاء الأول لكرة الــقدم، وفريق الاتحاد.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

من المقرر، أن تقام مباراة الفيحاء والاتحاد، يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة مساءً مساءً بتوقـــــــيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضيف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، استاد الملك فهد الدولي، مباراة الفيحاء والاتحاد، حيث ينتظر الفريقين لقبهم الأول في بطولة كأس السوبر بعد خروج الهلال صاحب الرقم القياسي، والنصر الوصيف في عدد التتويجات.

مستوى فريق الاتحاد

يقود فريق الاتحاد نونو سانتو، حيث يقدم مستويات جيدة في البطولة المـــحلية “دوري روشــــن السعودي”، وبالتالي يسعى المدرب إلى تكليل جهوده والفوز ببطولة السوبر الســعودي، خاصــة بعد فوزه على النصر بقيادة رونالدو.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن الســـعودي برضيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، وخسر لقاء وحيد، خلال 14 لقاء لعبهم حتى الآن.

مستوى فريق الفيحاء

فيما يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خلال هذا الموسم، حيث يُريد الفريق مُصــالحة جماهيره، خاصة بعد نتائجه السيئة في جدول تريب دوري روشن السعودي للمحترفين، ويتمنى أن يُحقق فوزه الأول باللقب.

ويحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لـ المحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر في 7 لقاءات خلال 14 مناسبة حتى الآن.

القنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد، يكون عبر شبكة قنوات SSC، التي تبث المباريات الخــــاصة بالبطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية، فيما يمكن مشاهدة اللقاء على الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإذا لم تتمكن من مشاهدتها يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق، ذلك قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة، وذلك يوم الـ29 من يناير 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد.

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