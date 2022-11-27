موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العالم، سقط المنتخب الوطني أمام المنتخب البولندي في الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العالم

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العالم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

ولعب المنتخب الوطني مباريتان في كأس العالم، حقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، وفي الجولة الثانية خسر بهدفين دون رد أمام المنتخب البولندي.

ترتيب المجموعة الثالثة

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويتفوق عليه المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف، بينما يحتل المنتخب البولندي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة السعودية المقبلة

وموعد مباراة السعودية القادمة في كأس العالم، ستكون في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب المكسيكي في الـ30 من نوفمبر الجاري، وفي حال تحقيق الفوز يصعد المنتخب الوطني للدور المقبل مباشرة، وفي حالت حقيق بولندا الفوز على الأرجنتين وتعادل الأخضر والمكسيك يصعد الأخضر للدور المقبل.

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