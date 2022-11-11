موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

بدء العد التنازلي لأهم حدث رياضي عالمي، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة بشغف كبير موعد انطلاق مباريات كأس العالم بقطر خلال الأيام المقبلة، ومع الانتظار الكبير، تزايد البحث من قبل الجماهير عن موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022، ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

ويقدم موقع “المناطق” خلال السطور التالية، موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022، مع توضيح آلية المشاهدة ومتابعة مباراة المنتخب الوطني لحظة بلحظة.

مباريات المنتخب الوطني بنهائيات كأس العالم

وأسفرت قرقة كأس العالم، عن مجموعة متوازنة للمنتخب الوطني بكأس العالم، حيث سيلعب مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك على التوالي عقب إنطلاق مباريات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الافتتاحية أمام الأرجنتين في الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي، في مواجهة قوية للغاية، حيث ستكون المباراة الخامسة تاريخيا التي تجمع بين المنتخبين.

موعد مباراة السعودية وبولندا

وفي ثاني لقاءات المنتخب الوطني، يلتقي السعودية مع بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم يوم 26 نوفمبر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا

ومن المقرر أن تنقل مباراة السعودية وبولندا ضمن مباريات كأس العالم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس الرياضية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم والقنوات الناقلة