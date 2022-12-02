يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم اختبارا قويا وصعبا للغاية إمام المنتخب الإسباني في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع المنتخب المغربي التأهل للدور الـ16 من بطولة كأس العالم، بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وقدم أداء مميز على وصيف النسخة الماضية وصاحب المركز الثالث بمونديال روسيا، وصعد عن جدارة واستحقاق بعد الفوز في الجولة الأخيرة على المنتخب الكندي بهدفين لهدف.

وتمكن المنتخب الإسباني من التأهل إلى الدور الـ16 بعد أن حل وصيفا في المجموعة الخامسة، خلف المنتخب الياباني الذي قلب الطاولة عليه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليفوز بهدفين لهدف، ويصعد الكمبيوتر الياباني في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، وحل المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على ألمانيا بفارق الأهداف.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2022

ويضرب المنتخب المغربي موعدا مع المنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي، وستقام مباراة المغرب وإسبانيا في تمام السادسة بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء الموافق الـ6 من ديسمبر الجاري على أرضية ملعب استاد البيت.

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المغربي بالوصول لثمن نهائي المونديال