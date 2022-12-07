موعد مباراة المغرب والبرتغال بربع نهائي بمونديال قطر والقنوات الناقلة

نعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في دور ربع نهائي ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

تتواصل الإثارة والمتعة والحماس في منافسات بطولة كأس العالم 2022، مع اقتراب مباريات دور ربع النهائي بالمونديال.

يحل المنتخب المغربي ضيفا ثقيلا على المنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس، في لقاء من المتوقع أن يكون مثيرًا وسريعًا.

منتخب المغرب تأهل للدور ربع النهائي من مونديال قطر، بعد الفوز على المنتخب الإسباني في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم، والإطاحة بالإسبان خارج المونديال بركلات الترجيح بنتيجة (3_0).

أما منتخب البرتغال، فقد تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على المنتخب السويسري نتيجة (6_1) في دور الـ16 ببطولة كأس العالم، ليضرب موعدا مع المنتخب المغربي في مباراة من العيار الثقيل.

وفي التقرير التالي من موقع المناطق، سنتعرف معا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانا.

ما هو موعد مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب والبرتغال في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم، هو يوم السبت 10 ديسبمر على استاد الثمامة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الشادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، تونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ولن يتم نقل مباراة المغرب والبرتغال عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

شاهد ركلات الترجيح بين المغرب وإسبانيا في كأس العالم (3_0)