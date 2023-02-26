موعد مباراة الهلال القادمة، يترقب محبي وعشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعد مباراة الزعيم القادمة خاصة بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث حقق فوزًا كبيرا على الدحيل القطري بسباعية دون مـقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا (مجموعات الغرب).

أهداف مباراة الهلال

وتمكن النيجيري أوديون إيجالو، من هز شباك الدحيل القطري سريعًا في الدقيقة الثانية، ليتقدم الهلال، بعد رأسية رائعة إثر تمريرة عرضية مميزة من محمد كنو، وأضاف هدفًا ثانيًا لصالح الزعيم بالدقيقة 10، بعدما تلقى تمريرة بينية من البرازيلي ميشيل.

وعزز موسى ماريجا، تقدم الهلال على الدحيل، في الدقيقة الـ 14 ناجحًا في تسجيل الهدف الثالث، إثر تمريرة حاسمة من سالم الدوسري، لم يتوان المهاجم المالي عن إسكانها الشباك القطرية، وتلقى تمريرة طولية من الحارس عبدالله المعيوف، لينفرد بمرمى الدحيل ، مسجلًا الهدف الرابع.

وسجل سالم الدوسري، هدفًا خامسًا في الدقيقة 38، إذ سدد تصويبة صاروخية، بعد تمريرة بكعب القدم من ماريجا، فيما ألغى الحكم هدفًا سادسًا لصالح الهلال، بداعي التسلل، ليخسر ماريجا فرصة تسجيل هاتريك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكمل النيجيري أوديون إيجالو، الهاتريك في الدقيقة 47، بعدما سجل هدفًا هلاليًا ســــادسًا في الدحيل، إثر تمريرة بينية من سالم الدوسري، وسجل هدف سابع لصالح الهلال في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء عند هذا الحد.

موعد المباراة القادمة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافــسات دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023، ضد نادي الوحدة، ذلك عند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة والنصف بتوقيت مصر.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن الســـــعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 32 نقطة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في خمس مباريات وخســـر بمواجــهة وحيدة خلال 15 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الوحدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفــين، برصيد 19 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في 9 مواجهات، وتعادل في 4 مناسبات خلال 18 مباراة خاضهم حتى الآن.

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