موعد مباراة الهلال المقبلة

الهلال يبحث عن العودة للمنافسة بعد أن أصبح بعيدًا عن الفوو بلقب دوري روشن السعودي حيث يأتي في المركز الرابع، فيما تصدر الاتحاد الجدول، بعد أن هزم النصر في الجولة قبل الماضية بـ هدف دون رد.

مواجهة مؤجلة لـ “الهلال”

في مساء يوم 1 أبريل 2023، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الخليج على ملعب فيصل بن فهد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتاسعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على الفتح بخماسية مقابل هدف، فيما فاز النصر على أبها على ملعب مرسول بارك بهدفين مقابل هدف، حيث يتنافس على العالمي مع العميد على صدراة الجدول، ويأتي الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الاتحاد (50 نقطة)

2- النصر (49 نقطة)

3- الشباب (44 نقطة)

4- الهلال (39 نقطة)

5- التعاون (35 نقطة)

6- الفتح (32 نقطة)

7- ضمك (28 نقطة)

8- الطائي (26 نقطة)

9- الرائد (25 نقطة)

10- الفيحاء (24 نقطة)

11- الاتفاق (23 نقطة)

12- أبها (23 نقطة)

13- الوحدة (22 نقطة)

14- الخليج (17 نقطة)

15- العدالة (17 نقطة)

16- الباطن (9 نقاط)

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