موهبة تعلن عن بدء التسجيل في أكبر رحلة سنوية لاكتشاف الموهوبين في المملكة

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن انطلاق الرحلة السنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الـ 13.

الفئات المستهدفة

وتستهدف الرحلة التي بدأ التسجيل فيها من 3 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، وتستغرق 72 يوماً، طلبة التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

وحسبما ذكر في “واس”، تأتي الرحلة السنوية لاكتشاف الموهوبين في المملكة بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومركز “قياس”.

التسجيل في البرنامج

ودعت “موهبة”، عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، جميع الطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، إلى استثمار هذه الفرصة والتسجيل في البرنامج، مؤكدة على المعلمين وأولياء الأمور، أهمية تسجيل أبنائهم وطلبتهم، سواء من خلال المدارس أو بشكل مباشر من خلال موقع موهبة الإلكتروني.

الإعلان عن النتائج 14 مارس 2023

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أنه سيتم تطبيق مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة لجميع الطلاب المسجلين، في الفترة من 18 ديسمبر المقبل وحتى 16 يناير 2023م، في مقرات المركز الوطني للقياس بجميع مناطق المملكة، مشيرةً، إلى أن “المقياس” متاح باللغتين العربية والإنجليزية، وأن نتائجه ستعلن يوم الثلاثاء 14 مارس 2023م.