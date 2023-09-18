موهوبات تعليم الطائف يعقدن اللقاء السنوي عبر برنامج (webx)

المناطق _ واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الموهوبات، اللقاء السنوي بمعلمات الموهوبات بمدراس محافظة الطائف بمراحلها المختلفة، وذلك عبر برنامج (Webx).

وأوضحت إدارة الموهوبات، أن اللقاء سلط الضوء على تنمية الطاقات والمهارات والقدرات ليكونوا عماد المستقبل ومحققين لرؤية 2030، وذلك عبر توفيرها ودعمها للمؤسسات الحاضنة مثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، إضافة إلى دور وزارة التعليم من خلال إيجاد البيئة المحفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعارف لبناء قادة مستقبل وخدمة للإنسانية من خلال بناء أهدافها وتطوير خططها الإستراتيجية في رعاية الموهوبين، والاسترشاد بأفضل التجارب العالمية، بإسهام من خبراء عالميين ومحليين سعيًا في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وقد انطلق اللقاء بعدة محاور من أبرزها: الوقوف على الخطط التنفيذية لإدارة الموهوبات، البرامج الوزارية المراد تفعيلها في الميدان، التحدث حول البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بذكر دور الإدارة وأهداف البرنامج وكيفية الكشف عن الموهبة بالمرور بجميع المراحل والأدلة المرافقة للبرنامج، بعد ذلك تم التحدث حول البرامج “أسبوع الموهبة مساحة ابتكار تحدي علوم المستقبل الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الصناعي، البرامج المحلية”، عبر ذكر أهدافها ومراحلها والفئات المستهدفة وآلية العمل والتنفيذ.

واختتم اللقاء بالتحدث حول سجل الموهوبات في مدارس التعليم العام بجميع محتوياته وما تعنيه من مفردات، وكيفية تطبيقه من قبل معلمة موهبة بالمدرسة.