موهوبو المملكة ينتزعون 3 جوائز عالمية

المناطق-متابعات

حقق فرسان المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز عالمية، وذلك في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023، بدورته 35 المقامة حالياً في سيجيد بجمهورية المجر، وسط تنافس 360 طالبًا وطالبة يمثلون 90 دولة حول العالم.

ونجح الطالب حميد الهذلي بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية في تحقيق الميدالية البرونزية، كما حصل الطالب أديب الشهري بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية على شهادة تقدير، وشهادة مماثلة للطالب عيسى الموسى، في الصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء.

وأكدت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، أن هذا التألق والإنجاز تحقق بدعم القيادة لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال المعلوماتية، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.

وقدَّمت الدكتورة الهزاع جزيلَ الشكر والتقدير لوزير التعليم على دعمه مؤسسةَ “موهبة” وبرامجها لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين في مدارس التعليم العام، مضيفةً أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبنَّاء بين “موهبة” والتعليم، وتجسيدًا لهذه الشراكة الفاعلة التي تنعكس إيجابًا على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين، وإيجاد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة التعليم العام.

ويستهدف أولمبياد المعلوماتية الدولي طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام ولمدة 8 أيام، وتقوم إحدى الدول سنويًا باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم المعلوماتية.

يذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية والأعرق في العالم ،وتستهدف الطلاب دون سن العشرين؛ وهي مسابقة برمجة تنافسية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية، ويتنافس فيها الطلاب لصقل مهاراتهم المعلوماتية، من خلال تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة والاختبار، وعلى كل متسابق التعامل مع ثلاث مهام تتضمن مشكلات يتعين عليه حلها في غضون خمس ساعات.

وعقد أول أولمبياد للمعلوماتية على مستوى العالم في بلغاريا عام 1989م، برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP، وكانت أولى مشاركات المملكة في عام 2019م، وهو واحد من أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي يتم تنظيمها حول العالم، ومن أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي، كما يعد ثاني أكبر مسابقات الأولمبياد بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة، ويتنافس الطلاب في المسابقة على أساس فردي، حيث تتاح المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة لتمثيلها في المنافسة الدولية.