موهوبو وموهوبات تعليم الشرقية يحققون 9 جوائز كبرى في معرض “آيسف 2023 “

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تمكن تسعة من الموهوبين والموهوبات في مدارس تعليم الشرقية المشاركين مع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من الحصول على 9 جوائز كبرى ومراكز متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة‫ آيسف 2023 والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية في منافسة علمية شملت 70 دولة وأكثر من 1700 موهوباً وموهوبة.

وأوضح مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، أن مشاركة الطلاب والطالبات في المعرض وتحقيق هذا الإنجاز الوطني وما سبقه من منافسات عالمية في مختلف المجالات يثبت فيها الفائزون والفائزات أن ما يتلقونه من تعليم جيد ونشط على مقاعد الدراسة يمثل نقطة ارتكاز في مشوارهم المعرفي.

وحقق الطالب محمد العرفج‎ المركز الأول في مجال الهندسة البيئية عن مشروعه المميز “استعمال سائل تلامس لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون بالتجميد من مصادر الوقود والهواء الطلق بكفاءة عالية وسعر منخفض، فيما حقق الطالب بندر البراهيم المركز الرابع في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية عن مشروعه المميز “طريقة حديثة وقليلة التكلفة للاصطلاح الذاتي للطابعة ثلاثية الأبعاد، كما حققت الطالبة ليان المالكي المركز الثالث في مجال علوم النبات عن مشروعها المُبهر “تأثير جزيئات نانو أكسيد الحديد (Fe3O4) على نمو وبقاء وسمية نباتات القمح (Triticum aestivum L)”. وتمكنت الطالبة تهاني أحمد من تحقيق المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها النوعيّ ” التطوير الأصيل لأغشية WO3/Al2O3 السيراميكة لمعالجة المياه الملوثة بالزيت بكفاءة عالية”، وجاءت الطالبة لين الملحم‎ في المركز الثاني في مجال الطاقة عن مشروعها المميز “إنتاج الهيدروجين الأخضر بطريقة فصل الهيدروجين عن المياه باستخدام CoTio3/Tio2 كمحفز”، والطالبة لطيفة الغنام في المركز الثاني في مجال الطاقة عن مشروعها النوعي “توظيف تقنية التشعيع بالليزر كنهج جديد، صديق للبيئة وذي خطوة واحدة لإنتاج جزيئات الجرافين النانوية واستخدامها لتصنيع مكثف فائق.

وفي مجال علوم الأرض والبيئة حققت الطالبة ديما مروحي ‎المركز الثاني عن مشروعها المميز “طلاء تبريد إشعاعي مشتت للضوء باستخدام جزيئات كبريتات الباريوم المحسنة ذات الأحجام المختلفة، لتطبيقات الحفاظ على الطاقة”، ووجاء في المركز الثاني الطالب وسام القرشي وذلك في مجال الهندسة الطبية الحيوية، عن مشروعه النّوعي “إنتاج خلايا اي كولاي مزالة الكروموسومات لإيصال الأدوية بطريقة مستهدفة”، فيما حققت الطالبة زهراء آل شبر المركز الثاني في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية عن مشروعها النوعيّ “فرط التعبير عن جينات الاستجابة المناعية الفطرية بطريقة تعتمد على بروتين نوكليوكابسيد SARS-CoV-2”.