ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام

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بدأت شركة ميتا اختباراتها بعرض شخصيات الذكاء الاصطناعي التي صنعها المبدعون من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي AI studio عبر تطبيق إنستجرام.

وفي ذات الوقت، تطرح شركة روبوتات الدردشة Character.AI قدرة المستخدمين على التحدث مع الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر مكالمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أن هذه الروبوتات تميز بوضوح على أنها ذكاء اصطناعي، وتهدف لتوعية المستخدمين بطبيعة هذه الروبوتات.

كما يتيح الاستوديو لمنشئي المحتوى التفاعل مع المعجبين من خلال الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامه أيضًا للتفاعل مع العملاء.

وتسعى ميتا لتحسين منتجاتها بهذا الإصدار من أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما سيتم توسيع الاختبارات لتشمل عددًا أكبر من الأشخاص خلال الشهرين المقبلين، بهدف تمكين الشركات من بناء روبوتات دردشة مخصصة.