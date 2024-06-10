“ميتا” تزوّد “ماسنجر” بميزة المجتمعات

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كشفت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، عن ميزة جديدة تمكّن مستخدمي تطبيق “ماسنجر” للمراسلة الفورية من إنشاء قوائم “المجتمعات” دون الحاجة للخروج من التطبيق.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، أن الميزة ليست متاحة لجميع المستخدمين بعد، كما أنها تتميز بمزيد من الخصوصية قياساً بنظيرتها على فيسبوك.

ويعود إطلاق الميزة لأول مرة على فيسبوك إلى عام 2022، فهي تسمح للمسؤولين بإضافة ما يصل إلى 5 آلاف مستخدم في غرفة الدردشة، وتزامن ذلك مع إطلاقها على منصات مراسلة أخرى كديسكورد وواتساب.

وتعد “المجتمعات” تطوراً طبيعياً لمجموعات الدردشة، فهي تسمح بدمج أعضاء عشرات المجموعات في مجتمع واحد، حيث تساعد الشركات والمدارس على التواصل مباشرةً مع أعضائها من الطلاب والعاملين.