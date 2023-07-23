“ميتا” تطلق ساعة “واتساب”

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أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، إطلاق ساعة “واتساب” الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل “وير أو إس”، والتي تعتبر المنافس الأقوى لساعات “أبل” الذكية.

ولا تحتاج ساعة “واتساب”، إلى الربط بهاتف محمول للرد على الرسائل والمكالمات، وهذه النسخة ستكون تجريبية لعدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم.

ويمكن لمرتدي الساعة، إجراء المحادثات والرد على الرسائل النصية والصوتية، مع استخدام الرموز التعبيرية، وتلقي المكالمات الخاصة بالتطبيق.

وسيوفر التطبيق خاصية الردود السريعة على الرسائل، من دون أن يكون الهاتف الذكي قريباً من الساعة.