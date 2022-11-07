ميتا تعتزم تسريح 87 ألف موظف في خطوة مفاجئة

المناطق_متابعات

نقلت تقارير إعلامية، عن أشخاص مطلعين، نية شركة ميتا، مالكة تطبيقات فيسبوك، وانستجرام، وتويتر، تسريح آلاف من الموظفين، الذين يصل عددهم إلى 87 ألف موظف.

ميتا تطلب من موظفيها عدم السفر

وحسب “وول ستريت جورنال” قد يأتي الاستغناء عن الوظائف يوم الأربعاء المقبل، وقد طلبت الشركة بالفعل من الموظفين إلغاء السفر غير الضروري من هذا الأسبوع.

حدد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ي سبتمبر خططًا لإعادة تنظيم الفرق وتقليل عدد الموظفين لأول مرة، بعد تباطؤ حاد في النمو في الشركة الأم لـ Facebook و Instagram. قال زوكربيرج حينها إن Meta سيكون على الأرجح أصغر في عام 2023 مما كان عليه هذا العام.

ميتا تخسر نصف تريليون دولار

وصل سعر سهم “ميتا” إلى 104.30 دولار، في أكتوبر الماضي، فيما بددت حالة الركود 67 مليار دولار من القيمة السوقية لـ”ميتا” التي خسرت ما يقرب من نصف تريليون دولار هذا العام لوحده، حسب “رويترز”.

ووفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فقد زوكربيرج حوالى 61% من ثروته، خلال 2022، فيما تقدر خسائر ميتا بـ80 مليار دولار من قيمتها السوقية، حال هبوط السهم دون 100 دولار.