“ميتا” تلجأ لـ”الخوارزميات” لجذب المستخدمين

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تعمل شركة “ميتا” المالكة لتطبيق “فيسبوك”، على تطوير روبوتات دردشة شخصية تستفيد من الذكاء الاصطناعي؛ وذلك في إطار محاولاتها لجذب المُستخدمين الشباب.

وسيجري استخدام الروبوتات الجديدة كوسيلة لتعزيز التفاعل مع المُستخدمين، وزيادة القدرة على المساعدة في البرمجة أو المهام الأخرى.

وسبق أن أعادت “ميتا” تركيز عمل أقسام الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقات الشركة المختلفة، كما تأمل في أن تساعد شخصيات ” Gen AI ” كما هي معروفة داخلياً في جذب المُستخدمين الشباب.