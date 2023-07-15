“ميتا” تنافس “جوجل” بتوليد الصور

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أعلنت شركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية إطلاق نموذج CM3Leon الجديد لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي وفقاً للإرشادات النصية المدخلة.

وتنافس الشركة بهذا النموذج الجديد مولدات الصور التي تطورها شركتا جوجل وأوبن إيه آي، واللتان تستندان إلى تقنية Diffusion المكلفة والبطيئة، لكن CM3Leon يتفرّد باستخدام تقنية أخرى تسمى Attention والتي تمتاز بتكلفتها المنخفضة وجودتها العالية.

كما استخدمت ملايين الصور المرخصة لتدريب نموذج CM3Leon، وتحتوي أقوى نسخة من النموذج على 7 مليارات معامل، أي أكثر من ضعف ما يحتوي عليه نموذج DALL-E 2 التابع لشركة أوبن إيه آي.