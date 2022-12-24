“ميتا” توافق على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى انتهاك خصوصية

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وافقت شركة “ميتا” الأمريكية مالكة “فيسبوك” على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي تمنح أطرافاً خارجية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين دون موافقتهم.

وأوضحت شركة المحاماة التي تمثل المدعين في الدعوى أنها أكبر تسوية على الإطلاق في دعوى جماعية تتعلق بخصوصية البيانات.

وتم رفع الدعوى الجماعية في عام 2018 بعدما كشفت “فيسبوك” أن معلومات 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع الشركة الاستشارية “كامبريدج أتاليتيكا”، وتوسعت القضية للتركيز على ممارسات مشاركة البيانات الشاملة في “فيسبوك”.

وأوضح المدعون أن “فيسبوك” منحت العديد من الأطراف الخارجية إمكانية الوصول إلى محتوى ومعلومات “فيسبوك” الخاصة دون الحصول على موافقة، وأن منصة التواصل الاجتماعي فشلت في مراقبة وصول الأطراف الخارجية إلى هذه المعلومات واستخدامها.

وقام “فيسبوك” بعد ذلك بإزالة الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها، وقيّد المعلومات التي يمكن للمطوّرين الوصول إليها بشكل عام، كما سهّل على المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية.