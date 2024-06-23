“ميتا” تُخطئ في تصنيف الصور المولّدة

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أثارت خطوة انتهجتها شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، حفيظة عدد من المصورين المحترفين بعد تصنيف صورهم الخاصة على أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إرفاقها بعلامة “Made with AI”.

وبدأت الشركة بالفعل في تصنيف الصور المولّدة بوضع هذه العلامة عليها منذ بداية مايو الماضي، وذلك فيما يخص الصور المنشورة على منصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز، إلا أن أسلوب التصنيف قد يكون به بعض العيوب.

وأعرب عدد من المصورين، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، عن استيائهم من وسم الصور الخاصة بهم على أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن الشركة تمنح الصور هذا التصنيف بمجرد إخضاعها لأدوات التحرير.

وشهدت هذه الخطوة الخاصة بتصنيف الصور المولّدة إقبالاً كبيراً من المصورين والرسامين، لأن الخاصية تساعد على حفظ حقوق الملكية الفكرية، كما تساعد في كشف الصور المفبركة، إلا أن النهج الأخير للشركة أدّى إلى تضاؤل هذا الإقبال.