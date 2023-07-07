ميدالية فضية للرماية السعودية في الألعاب العربية

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نال الرامي السعودي علي عبدالغني أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب العربية الـ15 المقامة حالياً في الجزائر، بتحقيقه الميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح، بعد أن رمى لمسافة 73.54 مترا، أمس في اليوم قبل الأخير من منافسات ألعاب القوى في الدورة.

وفي منافسات كرة اليد تغلب المنتخب السعودي على نظيره العراقي في أولى مبارياته بالبطولة بنتيجة 32 – 25، وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة تغلب المنتخب السعودي على نظيره الليبي بنتيجة 72 – 27، في المباراة التي استضافتها صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

وتأهل لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة يزن الصايغ ومعاذ الغامدي لدور الـ16، الذي سيقام اليوم الجمعة في الصالة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر، بعد فوز الأول على القطري سعود العبدالكريم بنتيجة 2/0، فيما جاء تأهل معاذ الغامدي عقب انسحاب نظيره الجزائري مصطفى كساري.

وتأهل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد الأمرد لنهائي 400م حواجز الذي سيقام اليوم الجمعة على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية في ختام منافسات اللعبة، بعد أن حل رابعاً بزمن 52.65 ثانية في نصف نهائي السباق الذي جرى أمس الخميس، وسيشارك الرامي محمد الزاير في نهائي إطاحة المطرقة، والواثب عبد الرحمن شراحيلي، في نهائي الوثب الطويل، والعداء عيسى غزواني في نهائي 800 م.

وستنطلق اليوم الجمعة منافسات الملاكمة بإقامة 9 أوزان في قاعة المركز العسكري بن عكنون، وفي منافسات ألعاب القوى البارالمبية يشارك الثنائي أحمد العلواني والبراء القرني في منافسة سباق 1500م، T54 .

وحقق سباح الأخضر يوسف أبو عريش المركز الخامس في سباق 100 م فراشة بزمن 57.27 ثانية التي أقيمت في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، فيما حصل محمد المهر على المركز السادس في سباق 200 م (متنوع) بزمن 2.22.13 دقيقة، ونال أحمد الهاشم المركز السادس في سباق 200 م حرة بزمن 2.01.51 دقيقة.

وتتواصل منافسات السباحة يوم الجمعة ، حيث يخوض السباح علي العيسى سباق 50م ظهر، وينافس زميله يوسف أبو عريش في سباق 50م حرة وذلك في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.