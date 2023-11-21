ميدان الفروسية بالجوف يتوج 20 فائزاً في حفل سباقاته الخامس

المناطق_الجوف

توج ميدان الفروسية بالجوف اليوم الفائزين في حفل السباقات الخامس ضمن منافسات موسم العام 1445 هـ ، وكرم مدير الميدان أحمد القايد 20 فائزا في 5 أشواط شهدتها منافسات الحفل الخامس منها شوط بدعم من إمارة الجوف و4 أشواط بدعم نادي سباقات الخيل، وبلغ مجموع الجوائز المقدمة للفائزين أكثر من 44 ألف ريال.

وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد “زامل الوجاج”، فيما فاز بالشوط الثاني الجواد “محترز”، وتوج بالشوط الثالث الجواد “مباريق”، وحقق الجواد “بيرق الجوف” السبق في الشوط الرابع، وفازت بالشوط الخامس الفرس “بنت مهجدة”.

يشار إلى أن ميدان الفروسية بالجوف يحتضن خلال موسم سباقات الخيل 1445هـ 17 حفل سباقات، كما يصل عدد أشواط الرعاية إلى 85 شوطا.