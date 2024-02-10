ميدان الفروسية بالمدينة المنورة يقيم حفله الحادي عشر للموسم 2023/2024

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أقام ميدان فروسية المدينة المنورة أمس حفل سباقه الحادي عشر للموسم 2023/2024م بحضور جمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكوّن الحفل من 4 أشواط ومشاركة 67 من الجياد حيث حققت الفرس “ردات” للمالك عبدالرحمن الحراوي والخيال ركان العبيد المركز الأول في الشوط الأول على مسافة 1400م للجياد المهجنة الاصيلة، فيما حققت الفرس “فندكيت” للمالك عماد المطرفي والخيال أحمد العتيبي المركز الأول في الشوط الثاني للجياد المهجنة الأصيلة علي مسافة 2000 م، و في الشوط الثالث للجياد المهجنة الاصيلة على مسافة 2400 م حققت الفرس “البزدوي” للمالك صالح اليامي والخيال عيسى القيضي المركز الأول، وفي الشوط الرابع والرئيسي للجياد المستوردة المهجنة الأصيلة على كأس أفراس إنتاج و مسافة 1600 م حققت الفرس “مسكوبة” للمالك صالح اليامي والخيال عيسى القيضي المركز الاول.