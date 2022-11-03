ميدان الفروسية بحائل ينظم ثاني سباقاته لهذا العام

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نظّم ميدان الفروسية بحائل حفل سباقه الثاني أمس، على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك على ميدان الفروسية بحائل.

وتكون السباق الذي بلغت مسافته 1600 متر من خمسة أشواط، حقق المركز الأول في سباق الشوط الأول مفتوح الخيل العربية الجواد طي المشناء للمالك والمدرب أحمد المشناء، وحقق المركز الأول في سباق الشوط الثاني من 0 – 1 الجواد ذميل لأبناء سليمان العنيزان، أما سباق الشوط الثالث لمفتوح أفراس فجاءت الفرس عايفة للمالك والمدرب صقر عبيد العبيد في المركز الأول.

وفي الشوط الرابع حل شوكان في المركز الأول لسباق مفتوح الدرجات للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي، بينما توج الجواد ذو الفعايل بكأس نادي السباقات بعد حصوله على المركز الأول في سباق الشوط الخامس إنتاج مفتوح 2019م للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي.

وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.