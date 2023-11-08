ميدان القصيم للهجن يقيم السباق الثاني من سباقات الميادين بعد 10 أيام

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يقيم ميدان القصيم للهجن في يومي الجمعة والسبت 17-18 نوفمبر الجاري السباق الثاني من سباقات الميادين التي ينظمها ويرعاها الاتحاد السعودي للهجن.

وأوضح مدير الميدان عبدالله بن دليم البدراني أن هذا السباق هو أحد السباقات التي ينظمها ويرعاها الاتحاد السعودي للهجن، ورصد لها في ميدان القصيم جوائز تقدر بأكثر من 2.500.000 ريال، موجهاً الدعوة لجميع محبي هذه الرياضة العريقة لحضور السباق.

وعبر البدراني عن شكره لسمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والمدير التنفيذي المهندس محمود البلوي ولجميع العاملين في الاتحاد.