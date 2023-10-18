ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفله الثاني لموسم 1445هـ

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أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفله الثاني لموسم 1445هـ عصر اليوم ، بحضور محبي رياضة الفروسية بالمنطقة في مقر النادي ببريدة .

وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الأول مفتوح الدرجات ( للخيل العربية ) على مسافة 1200م حققه الجواد (ليث الشعل) للمالك محمد الرشيدي الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات على مسافة 1200م حققه الجواد ( ختول ) للمالك عاصم الحمد

الشوط الثالث إنتاج محلي خيل المبتدئة ( +4 سنوات ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( الأرفح ) للمالك إبراهيم الغدير

الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات على مسافة 1400م حققه الجواد ( فارط) للمالك حسام السلمان

الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة على مسافة 1400م حققه الجواد (انسنا) للمالك حسام الجريفاني

الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( +3 سنوات ) على مسافة 1400م حققته الفرس ( خلود الرياض) لإسطبل الحسام

الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي ( +4 سنوات ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( الأحب) لأسطبل باتر

الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( +4 سنوات ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( قصاد) للمالك منصور المنصور

وفي نهاية الحفل سلم مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري كأس الحفل الثاني لمالك الجواد ( الأحب ) تركي السويل.