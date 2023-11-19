ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية يشهد أحداث الأسبوع الرابع من موسم سباقات الرياض

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شهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية أحداث الأسبوع الرابع من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 64 و 65 و 66 بمجموع جوائز 2 مليون و600 ألف ريال موزّعه على 36 شوطًا لمختلف الدرجات والأعمار والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

وشهدت سباقات يوم الخميس المكون من اثني عشر شوطًا منافسات قوية وأسماء بارزة افتتحها في أول الأشواط مهر الثلاث سنوات ابن الفحل العالمي جستيفاي “ريبيليوس ستيج” لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة من الخيال كاميليو أوسبينا وسجل الانتصار بزمن 1:13.14 على مسافة 1200م، وفي الشوط الثالث تمكنت الفرس ” الفيصلية ” تحقيق المركز الأول لسباق الأفراس مفتوح الدرجات على مسافة 1200م وسجلت زمنًا مميزًا بـ 1:12.62، وفي الشوط الأخير الشوط الثاني عشر على مسافة 2000م حقق البطل ” ماكينج ميركلس ” المركز الأول بكل سهوله وبأداء مميز وبزمن 2:07.09 وربما يكون تحضيرًا لسباق كأس ولي العهد بعد شهر من الآن الذي حققه مرتين في سجله السباقي، فيما سجل الخيال كاميليو أوسبينا الهاتريك في ثلاث سباقات انتصر فيها في سباقات الخميس عبر الجياد ريبيليوس ستيج و باست تايم و أميرة الصفوة.

وفي سباقات يوم الجمعة الحفل 65 والذي كان من أبرزها الشوط الثاني عشر على كأس تحدي نادي سباقات الخيل, استطاع الجواد ” متباين أن يسجل نفسه أول الواصلين لخط النهاية لمالكه إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات المدرب عبدالله البداح وبقيادة من الخيال ريان الطويرش وسجل زمنًا 1:26.72 على مسافة 1400م وكانت انطلاقته من البوابة الخامسة, حيث انتظر خلف جياد الصدارة وغيّر مساره من الداخل إلى الخارج عند علامة الـ200 متر الأخيرة وبدأ بالتقدم بقوة ليسجل نفسه بطلًا للكأس.

وشهدت سباقات اليوم السبت ختام الأسبوع الرابع والذي أقيم فيه اثني عشر شوطًا لعدة فئات ومشاركاتٍ قوية وكان أبرزها الشوط الرئيس الشوط الثاني عشر على كأس أمانة منطقة الرياض حيث توّجت فيه الفرس ” عفاسه ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات المدرب أحمد محمود وبقيادة رائعة من الخيال كاميليو أوسبينا, حيث انطلقت من البوابة السابعة وتمركز كاميليو مع خيل الصدارة حتى وصل خط النهاية أولًا.

ومن أهم سباقات اليوم الشوط المستحدث من نادي سباقات الخيل الشوط السابع لأفراس الخيل العربية مفتوح الدرجات ” ليستد ” تمكنت الفرس ” ميثاء الخالدية ” لإسطبلات الخالدية ومدربها سعد مطلق وبقيادة من الخيال عادل الفريدي حيث انطلقت من البوابة الثالثة وكانت زميلتها في الإسطبل وثابة الخالدية الثانية تقدمت أولاً في مجريات السباق لخدمة ميثاء الخالدية التي بدأت بالتحرك عند علامة الـ400 متر وانقضّت على الصدارة في الـ200 متر الأخيرة لتسجل نفسها أولًا على خط النهاية.

من جهة أخرى، خطف المدرب أليكس فيرجسون بطاقة التأهل لسباق كأس نيوم G3 “عشبي” عبر بوابة شوط كأس البحرين الدولي G2 الذي انتصر في هذا السباق المؤهل لكأس نيوم وكان بتدريبات المدرب ريشتارد فاهي وبقايدة من الخيال أوشن أور حيث جعل جواده في وسط الجياد حتى بدأ بالتحرك من علامة الـ400 متر الأخيرة ليسجل نفسه بطلاً لهذا الكأس ويحجز مقعدًا في أشواط أمسية كأس السعودية.

وتتطلع الجماهير والمحبين لسباقات الخيل في الأسبوع القادم على أولى المحافل الكبرى والكؤوس القوية والمنتظرة على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير للفئة الثانية لعمر الأربع سنوات وأكثر لخيل الإنتاج المحلي على مسافة 2000م في يوم الجمعة الشوط الثاني عشر.