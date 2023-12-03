ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية يشهد منافسات الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض

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شهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض أحداث الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 70 و71 و72 بمجموع جوائز بلغت 2 مليون و700 ألف ريال موزّعه على 36 شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، فيما شهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية ومثيرة افتتح أول الأشواط الجواد تاج نيوم لأبناء فيحان فيصل المنديل, وتدريبات نايف المنديل وبقيادة الخيال طارق المنصور على مسافة 1200 متر وسجل زمناً بـ 1:12.61, واختتم آخر الأشواط الجواد لواء عذبه في الشوط الـ 12 مخصص للخيل العربية المبتدئة للمالك إسطبلات عذبه للسباقات وتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال اليكسس مورينو وسجل زمنًا على مسافة 2000 متر بـ 2:20.48، فيما سجل إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز 3 انتصارات كانت عبر الجياد الله معي وراشونال تشويس وتسفهل، وحقق الخيّاله طارق المنصور وكاميلو اوسبينا ولويس موراليس انتصارين لكل منهما.

كما شهدت سباقات يوم الجمعة أشواطًا مهمة وقوية وكان من أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي الذي كان في الشوط الـ 12 على مسافة 1600 متر, تنافس فيه 13 جوادًا من أقوى الخيل في الميدان السعودي وظفر بالكأس الجواد مان اوف ذا نايت للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.

وفي الشوط الـ 11 كان على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ظفر فيه الجواد كايراما من أول مشاركة في الميدان السعودي لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس وكانت مسافة الشوط 1600 متر وقطع السباق بزمن 1:39.29.

وشهدت سباقات يوم السبت 12 شوطًا تنافس فيها الجياد بكل قوة و إثارة، وكان من أبرزها الشوط الـ 12 على كأس وزارة الداخلية للفئة الثالثة محلية وظفر به الجواد كثير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس على مسافة 1800 متر وقطع مسافة الشوط بـ1:52.19 متفوقًا على الجواد إستراتيجي للمالك عبدالله إبراهيم الخشان بفارق طولين وربع الطول، أمّا عن كأس إمارة منطقة نجران فقد كان في الشوط الـ 11 مفتوح الدرجات للأفراس على مسافة 1600 متر وقد توّجت فيه الفرس جابها الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، فيما سجلوا الخيّالة عبدالله الفيروز وكاميليو اوسبينا واليكسس مورينو انتصارين لكل منهما في سباقات يوم السبت.

وفي صدارة القوائم للملاك والمدربين والخيّالة لايزال إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصدارة قائمة الملاك بمجموع 99 نقطة يليه إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمجموع 36 نقطة وفي المركز الثالث إسطبلات الخالدية بمجموع 28 نقطة، وفي قائمة المدربين أولًا أحمد محمود بمجموع 52 نقطة يليه المدرب سعد مطلق بمجموع 38 نقطة وفي المركز الثالث عبدالله البداح بمجموع 32 نقطة، وفي قائمة الخيّالة يتصدر بعيدًا الخيال كاميليو اوسبينا بمجموع 86 نقطة يليه الخيال عادل الفريدي بمجموع 53 نقطة وفي المركز الثالث الخيال لويس موراليس بمجموع 40 نقطة.