ميدان فروسية الأحساء يتوّج الفائزين في حفل سباقاته التاسع لعام 1445هـ

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أقامَ ميدان فروسية الأحساء، اليوم حفل سباقه التاسع الموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة.

وتكون السباق من 8 أشواط، إذ فاز بالشوط الأول فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 (إنتاج مستورد) الجواد “كات اند ذا فايدل” بقيادة الخيال فيصل بوبشيت، فيما فاز بالشوط الثاني فئة الخيل المبتدئة مواليد 2021 (إنتاج سعودي) الجواد “سل سيفك” للخيال جعفر المرهون، والشوط الثالث فئة الخيل المبتدئة +4 (إنتاج مستورد) فاز الجواد “صاحب اللواء” بقيادة الخيال توفيق الخضير، بينما حقق الجواد “ون قيت” للخيال مهدي الحبيل الفوز بالشوط الرابع فئة الخيل الرابحة 1-3 +4 (إنتاج سعودي), كما حقق الجواد “مصرخ” بقيادة الخيال خالد الشرار الفوز بالشوط الخامس فئة مفتوح الدرجات مواليد +4 (إنتاج سعودي).

واختتم الحفل بأشواط أبطال الميادين التمهيدي، حيث تُوّج الجواد “شبل جودة ” بقيادة الخيال عبدالعزيز الفريدي بالشوط السادس فئة مفتوح الدرجات العربية +3 (إنتاج مستورد )، وفي الشوط السابع فئة مفتوح الدرجات حصن 2020 (إنتاج سعودي) تُوّج الجواد “لهمان” بقيادة الخيال توفيق الخضير، وفي الشوط الثامن فئة مفتوح الدرجات افراس 2020 (إنتاج سعودي) تُوّج الجواد “سانحه” للخيال ياسر قاسم.