ميدان فروسية الأحساء ينظم حفل سباقه الـ 11

المناطق_المنطقة الشرقية

نظم ميدان فروسية الأحساء أمس، حفلَ سباقه الـ 11 لموسم 1445هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة.

وتكون السباق من تسعة أشواط، بلغت جوائزه 130000 ريال، بمشاركة 127 خيلاً مسجلة, حيث فاز في الشوط الأول فئة الخيل المبتدئة أفراس +4 (إنتاج سعودي) الجواد “مجتاحهم” بقيادة الخيال جعفر المرهون، وفاز بالشوط الثاني فئة مفتوح الدرجات مواليد 2020 (إنتاج سعودي) الجواد “المحقان” للخيال توفيق الخضير، والشوط الثالث فئة مفتوح أفراس مواليد 2021 (إنتاج سعودي) فاز به الجواد “تاج الذهب” بقيادة الخيال عبدالرحمن الشمري، والشوط الرابع فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 (إنتاج سعودي) الجواد “ميسترو برو ” للخيال جعفر المرهون، والشوط الخامس فئة مفتوح أفراس مواليد 2020 (إنتاج سعودي) الجواد “بطولتي” بقيادة الخيال متعب المريبض.

وحقق المركز الأول في الشوط السادس فئة مفتوح الدرجات للخيل العربية +3 (إنتاج مستورد) الجواد “عدل العادلية” بقيادة الخيال خليفة العديل، وفي الشوط السابع فئة الخيل الرابحة من 0-3 +4 (إنتاج سعودي ) فاز الجواد “تدريبي” بقيادة الخيال عبدالله الحميد، فيما توّج في شوط الكأس الشوط الثامن فئة الخيل العربية مواليد 2020 ( إنتاج مستورد ) الجواد “مراكش جودة” للخيال سعيد عبدالرحمن.

واختتم الحفل بالشوط التاسع فئة مفتوح الدرجات +4 (إنتاج سعودي) بتتويج الجواد “الديربي” بقيادة الخيال فيصل الضاعن.