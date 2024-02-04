ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه التاسع لموسمه الحالي

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أقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل، أمس، السباق التاسع للموسم الحالي ١٤٤٥هـ، بحضور أعضاء إدارة الميدان، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية.

وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة ١٢٠٠ متر، بدعم ميدان فروسية الجبيل، حيث خصص الشوط الأول للجياد المهجنة الأصيلة حصن وأفراس إنتاج محلي ربحت (٠- ٣) +٣ سنوات، وجائزته ٨,٠٠٠ ريال، فاز به الجواد (مهاديف) بقيادة الخيال مهدي الحبيل، وفاز بالشوط الثاني المخصص للجياد المهجنة الأصيلة أمهار ومهرات إنتاج محلي ٣ سنوات مفتوح، وجائزته ١٠,٠٠٠ ريال، الجواد ( انا الصوعيه ) بقيادة الخيال عبدالله الحميد.

أما الشوط الثالث المخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة “ج” حصن وأفراس + ٤ سنوات مفتوح، وكانت جائزته ١٤،٠٠٠ ريال، فاز الجواد (ورد الدحوم) بقيادة الخيال جعفر المرهون، وفاز بالشوط الرابع المخصص للجياد العربية الأصيلة كأس فئة “ب” أمهار ومهرات ٣ سنوات مفتوح، وجائزته ٢٠،٠٠٠ ريال، الجواد (كلاش) بقيادة الخيال مهدي الحبيل.