ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الثامن للموسم الحالي

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أقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل أمس، السباق الثامن للموسم الحالي ١٤٤٥هـ، بحضور أعضاء إدارة الميدان، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية.

وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة 2000 متر، بدعم ميدان فروسية الجبيل، حيث فاز بالشوط الأول المخصص للجياد المهجنة الأصيلة حصن وأفراس إنتاج محلي ربحت (١- ٣) + ٣ سنوات، وجائزته ٨,٠٠٠ ريال؛ الجواد (انتهل) بقيادة الخيال عبدالله الحميد، وفاز بالشوط الثاني المخصص للجياد المهجنة الأصيلة حصن و أفراس + ٣سنوات مفتوح، وجائزته ١٠,٠٠٠ ريال؛ الجواد ( يتشامخ) بقيادة الخيال توفيق الخضير.

فيما فاز بالشوط الثالث المخصص للجياد العربية الأصيلة كأس فئة ” ج ” حصن وأفراس + ٣ سنوات مفتوح، وكانت جائزته ١٤.٠٠٠ ريال؛ الجواد (إي إف غرد) بقيادة الخيال توفيق الخضير، وفاز بالشوط الرابع المخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة ” ب ” حصن وأفراس إنتاج محلي ٤ سنوات مفتوح، وجائزته ٢٠.٠٠٠ ريال؛ الجواد (ملوكي) بقيادة الخيال فيصل الضاعن.

