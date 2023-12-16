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ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الثاني للموسم 1445هـ

16 ديسمبر 2023 - 9:27 مساءً

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أقام ميدان الفروسية الجبيل أمس، ثاني سباقاته للموسم الحالي 1445هـ، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية.

وتكوّن السباق من 4 أشواط على مسافة 1200 متر بدعم ميدان فروسية الجبيل، حيث فاز بالشوط الأول الذي خصص للجياد المهجنة الأصيلة حصن وأفراس إنتاج محلي ربحت (0-3) +3 سنوات وجائزته 8000 ريال الجواد “انهمل” بقيادة الخيال مهدي الحبيل، وفي الشوط الثاني والمخصص للجياد العربية الأصيلة حصن وأفراس +3 سنوات مفتوح وجائزته 10000 ريال، فاز بالمركز الأول الجواد “ديفين ديفياليتيس” بقيادة الخيال مهدي الحبيل، والشوط الثالث والمخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة “ج” حصن وأفراس إنتاج محلي 4 سنوات مفتوح وكانت جائزته 12000 ريال، فاز بالمركز الأول “ورد الدحوم” بقيادة الخيال جعفر المرهون.

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وفي الشوط الرابع المخصص الجياد المهجنة الأصيلة، كأس فئة “ب” حصن وأفراس إنتاج محلي +3 سنوات مفتوح، جائزته 18000 ريال، حقق المركز الأول الجواد “شقراوي” بقيادة الخيال عمار السعيد.

16 ديسمبر 2023 - 9:27 مساءً
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