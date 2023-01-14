ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه العاشر للموسم الحالي

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أقام ميدان فروسية الجبيل أمس، حفل سباقه العاشر للموسم الحالي 1444هـ، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 1200 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول دعم ميدان فروسية الجبيل المخصص للجياد العربية الأصيلة ربحت 0-3 حصن وأفراس + 3 سنوات عادي، فاز بالمركز الأول الجواد “المهندس” لإسطبل ناصر المنصوري، وفي الشوط الثاني دعم ميدان فروسية الجبيل والمخصص للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي ربحت 0-3 حصن وأفراس + 3 سنوات عادي فاز بالمركز الأول الجواد “شقراوي” لإسطبل مطلق الزريق، وفي الشوط الثالث المخصص للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات عادي حقق المركز الأول الجواد “اسلام” لإسطبل عبدالله الدوسري.

وفي شوط الكأس، الشوط الرابع دعم ميدان فروسية الجبيل المخصص الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات كأس فئة ج، أعلنت اللجنة الفنية بميدان فروسية الجبيل إلغاء نتيجة الشوط الرابع، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حيث تبين أن هناك خطأ في انطلاقة الجياد.