ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ 12 للموسم الحالي

المناطق-واس

أقام ميدان فروسية الجبيل، أمس، حفل سباقه الثاني عشر للموسم الحالي ١٤٤٤هـ، بدعم ميدان فروسية الجبيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 1600 متر، ففي الشوط الأول دعم ميدان فروسية الجبيل الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي ربحت (1 – 3) حصن وأفراس + 3 سنوات عادي، وفاز بالمركز الأول الجواد “الحدث” لإسطبل بندر ال عمر والخيال عبدالعزيز الشمري.

وفي الشوط الثاني دعم ميدان فروسية الجبيل الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 3 سنوات عادي، فاز بالمركز الأول الجواد ” الغناوية ” لإسطبل فهاد القحطاني والخيال ياسر القاسم.

أما الشوط الثالث دعم ميدان فروسية الجبيل الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات عادي، فاز بالمركز الأول الجواد ” نامل ” لإسطبل فهاد القحطاني والخيال ياسر القاسم.

فيما جاء الشوط الرابع شوط الكأس، للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات دعم ميدان فروسية الجبيل، فاز بالمركز الأول الجواد ” صانع للمعجزات ” لإسطبل دواس الدوسري والخيال ياسر القاسم