ميدان نجران للهجن يعلن نتائج سباقه الأول سن “المفاريد” لموسم 2024

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نظم ميدان الهجن بنجران أمس، سباقه الرسمي الأول سن “المفاريد” ضمن منافسات الاتحاد السعودي للهجن لموسم 2024م، وذلك على ميدان الهجن بنجران.

وتكون السباق من 23 شوطاً لفئة “المفاريد” قعدان وبكار، ومسافتها كيلو و500 متر، بمشاركة 697 مطية.

وحققت في الشوط الأول المركز الأول البكرة “اليمامة” للمالك بطشان المحامض، والشوط الثاني حقق القعود “المتحد” للمالك حسين آل سالم المركز الأول، والشوط الثالث حققت البكرة “شعله” المركز الأول للمالك علي الربيعي، ووحقق المركز الأول في الشوط الرابع “رعد” للمالك علي آل سليم، وفي الشوط الخامس حقق “وطن” للمالك راشد العجمي المركز الأول، فيما حقق المركز الأول “صولجان” للمالك حسين الوايلي وذلك في الشوط السادس، وفي الشوط السابع حقق المركز الأول “طرب” للمالك محمد الكربي.

وفي الشوط الثامن حقق المركز الأول القعود “مساح” للمالك عوض آل رزق، والشوط التاسع “غنى” للمالك هادي آل كليب، والشوط العاشر “غليس” للمالك ناجي آل عامر، والشوط الحادي عشر “المملكة” للمالك محمد آل رزق، والشوط الثاني عشر “ذرب” للمالك مشاري آل مطيف، والشوط الثالث عشر “شذى” للمالك محمد آل رزق، والشوط الرابع عشر “سياف ” للمالك هادي آل رزق، والشوط الخامس عشر “شواهين” للمالك عبدالله الكربي.

وحقق المركز الأول في الشوط السادس عشر القعود “صايب” للمالك زايد آل رزق، وفي الشوط السابع عشر “نوه” للمالك مرسل آل رزق، والشوط الثامن عشر ” هملول ” للمالك حسن البريكي، والشوط التاسع عشر “ذهول” للمالك مانع آل رزق، والشوط العشرين “الواضح” للمالك عايض آل رزق، والشوط الحادي والعشرين “أجيال” للمالك ماجد المري، والشوط الثاني والعشرين “همس” للمالك محمد آل رزق، والشوط الثالث والعشرين “سيوف” للمالك حمد آل عامر.