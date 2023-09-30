ميدفيديف: العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تدمير النظام النازي في أوكرانيا

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم السبت، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة حتى تدمر النظام النازي في أوكرانيا بالكامل.

وأشار ميدفيديف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- إلى أن “العملية العسكرية الخاصة لن تنتهي حتى يتم تدمير نظام كييف النازي بالكامل وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو”.

وأعرب ميدفيديف عن ثقته في تحقيق روسيا النصر في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، مؤكدا أن عدد المناطق الروسية الجديدة سيزداد.

يُذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بدأت في فبراير 2022 ما أدى لتحويل الأراضي الأوكرانية إلى ساحة حرب مستمرة حتى الآن.