ميدفيديف يحذر الغرب: هزيمتنا بأوكرانيا قد تشعل حرباً نووية

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جدد ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، انتقادات حادة إلى الغرب، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وحذر “ميدفيديف” من أن “هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية”، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي السابق في منشور على “تيليغرام”، تعليقاً على دعم حلف شمال الأطلسي “الناتو” للجيش الأوكراني: ” القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها”.

واتفق “الكرملين” مع تصريحات “ميدفيديف”، معتبراً أن هزيمة روسيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب نووية تتفق تماماً مع عقيدة موسكو النووية.