“ميدفيديف” يصعد: موسكو و الناتو على شفا الحرب

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول التصعيد المسلح بين كل من روسيا وحلف الناتو.

وذكرت أن هناك تصعيد غير مسبوق لـ “دميتري ميدفيديف”، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تعليقا على إنشاء مجلس “أوكرانيا- الناتو”.

وبينت أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي شدد على أن الحلف على شفا حرب، بعدما حذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأفادت بأن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بقنابل عنقودية، ومساعي كييف للانضمام إلى الناتو.

وأضافت أن زعماء الناتو وافقوا على حزمة دعم من بينها إلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.