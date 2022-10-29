“ميراثه من والدته”.. تشارلز الثالث يبيع 14 من خيول الملكة إليزابيث الثانية

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باع الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بعض خيول السباق التي ورثها عن والدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية، وفق “روسيا اليوم”.

وأعلنت دار المزادات Tattersalls في نيوماركت أنها باعت 14 من خيول الملكة،.

وقال جيمي جورج المتحدث باسم دار المزادات، أن ما قام به الملك ليس أمرا خارج عن المألوف، متابعا: “هو يقوم ببيع الخيول كل عام، وكان لدى الملكة خيول خاصة بها كانت تقوم بتربيتها وبيعها. لا يمكن الاحتفاظ بها جميعا”.

وأكد أن “بيع خيول الملكة لا يرمز إلى نهاية علاقة العائلة المالكة بسباق الأحصنة”.

يذكر أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ورثت عن والدها، الملك جورج السادس، المربط الملكي، وهو مركز لتربية خيول السباق في ساندرينجهام.