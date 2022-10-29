ميرور: احتياطي بريطانيا من الغاز الطبيعي يكفي9 أيام فقط

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن مخزون الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة يكفي لمدة 9 أيام فقط، وذلك بعد إعادة فتح موقع تخزين ضخم قبل بدء موسم الشتاء، حسبما أعلن مالك شركة بريتش غاز.
فيما قالت شركة Centrica للطاقة في بريطانيا، إن المملكة المتحدة لديها أدنى مستويات تخزين الغاز في أوروبا، بالمقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا التي لديها 89 يومًا، وفرنسا عند 103 وهولندا عند 123، بحسب موقع روسيا اليوم.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعًا مخططًا للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات إذا كان هناك نقص للغاز هذا الشتاء.
وكانت شركة الطاقة، أعلنت، أمس الجمعة، أنها تعتزم إعادة فتح حقل الغاز الخام، وهي منشأة تخزين تحت بحر الشمال قبالة ساحل يوركشاير، لزيادة قدرة الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 50%.
وقالت الشركة، رغم أن هذه الخطوة ليست حلًا سحريًا لتأمين الطاقة في المملكة المتحدة، لكنها ستكون عنصرًا رئيسيًا في مساعدة البلاد خلال فصل الشتاء.
يُذكر أن قانون الطوارئ لإمداد الكهرباء (ESEC) يسمح لرئيس الوزراء البريطاني بإحداث انقطاع للتيار الكهربائي لحماية إمدادات الكهرباء.