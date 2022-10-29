ميرور: احتياطي بريطانيا من الغاز الطبيعي يكفي9 أيام فقط

فيما قالت شركة Centrica للطاقة في بريطانيا، إن المملكة المتحدة لديها أدنى مستويات تخزين الغاز في أوروبا، بالمقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا التي لديها 89 يومًا، وفرنسا عند 103 وهولندا عند 123، بحسب موقع روسيا اليوم.