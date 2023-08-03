ميزانية السعودية في الربع الثاني.. 314.8 مليار ريال إيرادات و320 مصروفات

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كشفت وزارة المالية عن أداء الميزانية العامة للدولة عن الربع الثاني من العام المالي 2023، إذ حققت إيرادات بنحو 314.823 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 320.091 مليار ريال، فيما بلغ العجز 5.269 مليار ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 595.767 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 603.946 مليار ريال، بعجز قدره 8.179 مليار ريال.

وأوضحت أن الإيرادات النفطية في الربع الثاني بلغت 179.740 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 135.083 مليار ريال.

وأفادت بأن الإيرادات النفطية بلغت في النصف الأول من العام الحالي 358.345 مليار ريال بانخفاض قدره 17 %، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 237.422 مليار ريال بارتفاع 11 %.