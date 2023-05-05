ميزة جديدة من “واتساب” لنقل المحادثات دون نسخ احتياطي

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أعلنت شركة “ميتا-بلاتفورمز” الأمريكية، عن ميزة جديدة قيد الاختبار لنقل محادثات تطبيق “واتساب” من جهاز إلى آخر دون الحاجة لإجراء نسخ احتياطي، وذلك للمستخدمين الذين يمتلكون مساحة تخزين سحابية محدودة.

وأوضحت الشركة أنه لكي تتم عملية النقل، يجب على المستخدم تحميل التطبيق على الهاتف الذي يود نقل المحادثات إليه، ثم تسجيل الدخول بنفس رقم الهاتف، مع استخدام الهاتف القديم لمسح كود QR من الهاتف الجديد.

ويتيح “واتساب” لمستخدميه نقل المحادثات وملفات الوسائط كالصور من هاتف لآخر، فقط في حالة وجود نسخة احتياطية مرفوعة مسبقاً على سحابة آي كلاود أو جوجل درايف.