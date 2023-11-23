ميزة لطلب مراجعة القنوات المعلقة بـ”واتساب”

بعد إطلاق تطبيق “واتساب” ميزة إرسال تنبيهات إلى أصحاب القنوات في حالة تقييد الوصول إلى قنواتهم، فإنه يعمل حالياً على ميزة جديدة تسمح لهم بمراجعة حالة قنواتهم المعلقة بشكل أكبر.

وتعد هذه الميزة خطوة مهمة لضمان أصحاب القنوات متابعتها بشكل أكثر شفافية وإنصافًا، كما توفر أيضاً إمكانية طلب مراجعة القنوات الموقوفة لمعالجة أي تناقضات أو سوء فهم أدى إلى التعليق.

وتواجه قنوات واتساب التعليق بسبب حدوث أخطاء أو سوء فهم أثناء عملية المراجعة التلقائية، وغالبًا ما يتم إجراء هذه المراجعات التلقائية بناءً على خوارزميات أو معايير محددة مسبقًا لفرض سياسات النظام الأساسي.