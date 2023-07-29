ميزة من “جوجل” لكشف أجهزة التتبع

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أطلقت شركة “جوجل” الأمريكية، ميزة جديدة لتحذير مستخدمي أجهزة أندرويد من وجود نشاط لأجهزة التتبع المخفية والمجهولة في نطاق تواجدهم.

وتساعد الميزة الجديدة، وفقاً لموقع جوجل الرسمي، أجهزة أندرويد على رصد أجهزة التتبع التي لا تخص المُستخدم، وتنبيهه عبر إرسال إشعارات تفيد بوجود جهاز تتبع يتنقل معه.

وتتيح أيضاً عند الضغط على الإشعار، الانتقال إلى خريطة تعرض متى وأين بدأ جهاز التتبع في السير مع المستخدم، مع تشغيل صوت المتتبع لتحديد مكانه، فضلاً عن عرض الرقم التسلسلي للجهاز وآخر 4 أرقام من رقم شريحة الاتصال.