ميزتان جديدتان لمشتركي «تويتر Blue»

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أضافت شركة تويتر ميزتين جديدتين لمشتركي خدمتها المأجورة (تويتر بلو) Twitter Blue، وهما: ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف، وترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة (إيلون ماسك) قد وعد منذ فترة طويلة بأن يُخفَّض عدد التغريدات المُروَّجة التي يراها مشتركو «تويتر بلو» إلى النصف. والآن، بدأت الشركة تطبيق الميزة وذلك في كل من يوميات «المُتابَعون» و«لك».

وفي صفحة الدعم الخاصة بخدمة «تويتر بلو»، وصفت الشركة الميزة الجديدة بالقول: «شاهد إعلانات أقل بنسبة 50 في المئة تقريبًا في يوميات «لك» و «المتابَعون». وخلال التمرير، ستظهر لك بين التغريدات المُروّجة أو الإعلانات تغريدات عادية أو غير مروّجة ضعف المعتاد تقريبًا».

وأضافت الشركة: «وفي بعض الأحيان قد تظهر لك بين التغريدات المُروّجة تغريدات غير مُروّجة بنسبة أكثر أو أقل من ذلك». ونبهت «تويتر» إلى أن ميزة ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف لا تسري على المحتوى المُروّج في مكان آخر على «تويتر»، وهذا يشتمل على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات التي تظهر على الملفات الشخصيّة، والإعلانات التي تظهر في ردود التغريدات، والأحداث المُروّجة في «استكشاف»، والموضوعات المُروّجة، والحسابات المُروّجة التي قد تتابعها.

وحسب ـ مواقع تقنية ـ سيتمكّن المشتركون في «بلو» من استخدام هذه الميزة بعد إتمام مراجعة حساباتهم للتحقق من أهليتها وتطبيق شارة التوثيق الزرقاء عليها.